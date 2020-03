Ist das nun schon eine Krise oder nicht? Beim HSV herrscht Uneinigkeit, was die aktuelle Situation betrifft. Während Vorstandschef Bernd Hoffmann nach dem desolaten 0:3 bei Erzgebirge Aue von einer "sportlichen Krise" sprach, betonte Trainer Dieter Hecking, dass für ihn "zwei Niederlagen in Folge noch keine Krise" bedeuten.

Fest steht indes: Es besteht Handlungsbedarf.

Vor zwei Wochen war die HSV-Welt eigentlich noch in Ordnung, dann kam das Derby zuhause gegen St. Pauli. Die Rothosen starteten hervorragend in die Partie. "Die ersten 20 Minuten haben wir in meinen Augen so gut wie noch nie in dieser Saison in einem Heimspiel gespielt", befand Hecking. Danach stieg die Fehlerquote, der HSV ging mit 0:2 als Verlierer vom Platz.

In der Woche darauf setzte es ein 0:3 in Aue - und die Fanwut kochte hoch. Die mitgereisten Anhänger schimpften nach Abpfiff am Zaun lautstark auf die Spieler ein. "Wir können alle den Frust verstehen. Die Leute nehmen die Reise nach Aue auf sich und werden dann so enttäuscht", zeigte Mittelfeldspieler Adrian Fein Verständnis.

HSV: Böse Erinnerungen an die vergangene Saison

Die Erinnerungen an die Vorsaison, die der HSV erstmals in der Vereinsgeschichte als Zweitligist verbringen musste, sind noch frisch. Als Herbstmeister und klarer Favorit schien der Wiederaufstieg fast schon eingetütet, dann kam der Absturz. In der Rückrunden-Tabelle belegten die Hanseaten nur Rang 15, am Ende verpasste man als Vierter sogar die Relegation.

HSV-Coach Dieter Hecking bei der Arbeit an der SeitenlinieGetty Images

Hecking war damals noch nicht im Amt, kennt die Geschichte aber natürlich genau - und hat deshalb auch klare Vorstellungen, was nun passieren muss:

" Aktuell machen wir individuell und mannschaftstaktisch einfach viel zu viele Fehler, die ein Fußballspiel beeinflussen. Wir müssen diese Fehler schleunigst abstellen. "

Gegen Aue etwa habe er "von der ersten Minute an eine Verunsicherung und Unruhe gespürt. Wir hatten viele Fehlpässe und Stockfehler und haben nicht die Konsequenz im Spiel nach vorn an den Tag gelegt, die du brauchst, um Spiele zu gewinnen", so der 55-Jährige. Es ist nicht die erste Schwächephase, die der Coach mit seinem Team in dieser Saison meistern muss. Zwischen dem 15. und 18. Spieltag blieb der Aufstiegsaspirant vier Begegnungen in Folge ohne Sieg.

Hecking: "Kein Freund davon, Aktionismus walten zu lassen"

Hecking blieb damals cool und gedenkt auch jetzt nicht in Panik zu verfallen. Er sei "in solchen Phasen, die ich jetzt auch schon mehrfach durchlebt habe, kein Freund davon, Aktionismus walten zu lassen". Die jüngsten beiden Partien seien "sowohl vom Ergebnis als auch von der Leistung her" nicht das gewesen, was man sich erwünscht habe. "Da gibt es nichts schönzureden." Aber:

" Trotzdem ist es wichtig, dass die Spieler wissen, wie die Linie ist. Wenn du jetzt von deiner Linie, die lange Zeit erfolgreich war, weggehst, dann wirft das Fragen auf, die nicht nötig sind. "

Nichtsdestotrotz machte der Trainer die Tür für Änderungen einen Spalt breit auf. Bislang ließ Hecking den HSV im 4-3-3-System spielen, über weite Strecken der Saison ein Erfolgsmodell. "Bis zum Stadtderby war es ein sehr gutes System. Jetzt haben wir gegen St. Pauli und Aue zweimal nicht gut ausgesehen, so dass es ein Ansatz sein kann, die Systematik zu verändern", so Hecking. Die vorsichtige Formulierung lässt aber darauf schließen, dass es nur kleinere Umstellungen geben wird.

HSV vor Monster-Programm

So oder so, die nächsten vier Spiele werden richtig knackig und könnten schon fast das Ende aller Aufstiegsträume bedeuten, wenn es schlecht läuft. Zunächst steht das Duell mit Angstgegner Regensburg an, danach geht es gegen den Tabellenfünften Fürth - ehe es zu den Schlagerspielen gegen Bielefeld und Stuttgart kommt.

Derby in Hamburg: HSV gegen St. PauliGetty Images

Ein Monster-Programm, bei dem der HSV nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Jeremy Dudziak und Ewerton laborieren an Innenbandverletzungen, Josha Vagnoman plagt sich mit einem Fußwurzelknochenbruch, Jan Gyamerah muss noch seinen Trainingsrückstand aufholen und Gideon Jung fehlt gegen Regensburg aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.

Immerhin darf Hecking auf Fein hoffen. Der 20-Jährige wird nach einer schweren Gesichtsverletzung möglicherweise mit Maske auflaufen. Er wäre ein wichtiges Puzzlestück für das Spiel der Hamburger, die gegen Regensburg jede Menge gutzumachen haben. Die Zweitliga-Bilanz gegen den Jahn ist verheerend: 0:5, 1:2 und 2:2 lauten die bisherigen drei Resultate aus Sicht des HSV.

Jansen und Hoffmann schüren Optimismus

Ein weiteres Indiz dafür, dass es mit dem Traditionsklub weiter abwärts geht, es zum Déjà-vu mit der Saison 2018/2019 kommt? Nein, sagt Präsident Marcell Jansen im Gespräch mit der "Hamburger Morgenpost":

" Für mich ist das nicht vergleichbar, ich erkenne keine Parallelen. Weil diese Mannschaft besser ist und in dieser Saison auch schon ganz anderen Fußball gezeigt hat, als es in der Vorsaison der Fall war. "

Auch Hoffmann verbreitet Optimismus. Es gebe keinen Grund zum Trübsal blasen. "Aber ganz klar: Honeymoon is over! Es geht jetzt auf die Zielgeraden, da gilt es alle Kräfte zu bündeln." Erste Mission: Gegen Regensburg müssen drei Punkte her, Verlieren verbietet sich von selbst - denn sonst dürfte auch Hecking nicht mehr drum herumkommen, von einer Krise zu sprechen.

