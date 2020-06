Trainer Kenan Kocak von Hannover 96 hat den Verstoß von fünf seiner Profis gegen die Corona-Verordnungen kritisiert. "Das Verhalten der Spieler ist natürlich nicht akzeptabel", sagte Kocak am Freitag: "Darüber haben wir intern gesprochen. Wir haben die Jungs in dieser Woche vom Training ferngehalten." Für die Partie am Sonntag (13:30 Uhr) bei Darmstadt 98 seien alle fünf keine Option, betonte er.

Es gäbe Regeln, an die man sich halten müsse. Der Verein werde zudem eine Geldstrafe aussprechen, sagte Kenan Kocak. "Wir sind Menschen in der Öffentlichkeit und sollten dementsprechend als Vorbild auch mit Regeln und Gesetzen umgehen. Das haben wir im Moment nicht getan."

Die Polizei hielt die Fünfergruppe am Sonntag an, nachdem die Spieler die Partie gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) gemeinsam im Fernsehen verfolgt hatten. Alle saßen in einem Auto, ohne Mund- und Nasenschutz.

Corona-Tests negativ

"Alle fünf Spieler, die vorher negativ auf das Corona-Virus getestet worden waren, haben damit unbedacht gegen die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung verstoßen", hieß es in einer Mitteilung des Tabellensechsten am Donnerstag.

Die Spieler seien erneut negativ auf COVID-19 getestet worden. Ein weiterer Test soll am Samstag stattfinden.

(SID)

