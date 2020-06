Dem Karlsruher SC gelang am letzten Spieltag der 2. Bundesliga der Klassenerhalt

Der Karlsruher SC hat sich in einem dramatischen Saisonfinale den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gesichert. Der KSC kam am 34. Spieltag zu einem 2:1 (1:1) bei der SpVgg Greuther Fürth und profitierte von der Schützenhilfe durch Holstein Kiel gegen den 1. FC Nürnberg (1:1). Dank der besseren Tordifferenz landete Karlsruhe auf Platz 15 - Nürnberg muss dagegen in die Relegation.

Fürth erwischte einen Blitzstart und ging durch Daniel Keita-Ruel (2.) in Führung. Der KSC drehte durch Dominik Kother (21.) und Philipp Hofmann (61., Foulelfmeter) aber die Begegnung. Fürth war über weite Strecke die bessere Mannschaft, Keita-Ruel (49.) vergab aber die große Chance zur erneuten Führung. Der KSC brachte den Erfolg über die Zeit.

2. Bundesliga Gomez trifft beim Abschiedsspiel, VfB patzt und steigt auf VOR 2 STUNDEN

Der 1. FC Nürnberg muss derweil in die beiden Relegationsspiele (7. Juli und 11. Juli) gegen den Dritten der 3. Liga. Der neunmalige deutsche Meister kam am 34. Spieltag bei Holstein Kiel nur zu einem 1:1 (1:0) und musste den Karlsruher SC noch auf den rettenden 15. Platz vorbeiziehen lassen. Ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga droht Nürnberg nun sogar der Sturz in die Drittklassigkeit.

Dresden und Wiesbaden steigen direkt ab

Patrick Erras (3.) brachte die Gäste früh in Führung. Kiels Torhüter Ioannis Gelios hatte zuvor gepatzt. Nürnberg ließ es in der Folge etwas ruhiger angehen, Kiel wurde stärker. Dennoch bot sich den Franken die Chance zum zweiten Treffer kurz vor der Pause. Johannes Geis traf mit einem Freistoß aber nur die Unterkante der Latte (45.). Zu Beginn des zweiten Durchgangs drängte Kiel auf den Ausgleich, dieser gelang Lion Lauberbach (67.). Am Ende warf Nürnberg alles nach vorne - es half nichts.

Direkt abgestiegen in die 3. Liga sind Dynamo Dresden und der SV Wehen Wiesbaden. Dresden kam am 34. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga zu einem 2:2 gegen den VfL Osnabrück, Wehen Wiesbaden muss trotz des 5:3 gegen den FC St. Pauli den bitteren Gang eine Liga tiefer antreten.

Das könnte Dich auch interessieren: Relegation verpasst! HSV-Horror gegen Sandhausen

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Play Icon WATCH "Überraschende Aktion": Jakabfi bringt Wolfsburg nach frechem Freistoß in Führung 00:00:58

2. Bundesliga Relegation perfekt: Heidenheim jubelt trotz Pleite in Bielefeld VOR 3 STUNDEN