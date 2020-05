Beim Re-Start der 2. Bundesliga nach 66 Tagen Coronapause haben alle drei Spitzenmannschaften in der Nachspielzeit entscheidende Gegentreffer kassiert. Der Hamburger SV kassierte bei der SpVgg Greuther Fürth durch Havard Nielsen den 2:2-Ausgleich tief in der Nachspielzeit (94.). Nielsen erzielte auch das 1:0 (35.). Joel Pohjanpolo (41.) und Jeremy Dudziak (48.) trafen für den HSV.

Arminia Bielefeld behauptete mit 52 Punkten die Spitze, der Hamburger SV kletterte mit 45 Zählern auf Platz zwei, der VfB Stuttgart (45) ist nun nur noch Dritter.

Die Bielefelder fingen sich trotz klarer Überlegenheit gegen den VfL Osnabrück in der Schlussphase noch den 1:1 (1:0)-Ausgleich ein: Marcos Álvarez (90.+4) traf. Zuvor hatte Torjäger Fabian Klos (17.) die Arminen per Foulelfmeter in Führung gebracht.

Große Enttäuschung beim VfB Stuttgart - St. Pauli jubelt

Ganz groß war die Enttäuschung beim VfB Stuttgart, der beim SV Wehen Wiesbaden sogar noch verlor. Philip Tietz (90.+7) erzielte per Strafstoß nach minutenlangem Videobeweis das glückliche 2:1 für die abstiegsbedrohten Hausherren. Manuel Schäffler (50.) hatte Wehen in Führung gebracht, Nicolas González (84.) den zwischenzeitlich Ausgleich für den VfB erzielt.

Der FC St. Pauli kam im Duell der früheren Bundesligisten gegen den 1. FC Nürnberg zu einem etwas glücklichen 1:0 (0:0). Viktor Gyökeres (84.) traf für die Gastgeber. Nürnbergs Keeper Christian Mathenia (55.) sah nach einem Foul die Rote Karte.

