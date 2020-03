So lief das Spiel:

Beide Teams waren zunächst gewillt, das Spiel nach vorne zu suchen – anfangs fehlte es auf beiden Seiten jedoch an Präzision und Durchschlagskraft. Ein Schuss von Fabian Klos endete im Außennetz (7.). Mit zunehmender Spieldauer ergriff jedoch Stuttgart mehr und mehr die Spielkontrolle, Bielefeld lauerte hingegen auf Balleroberungen und Umschaltsituationen.

Nennenswerte Torgelegenheiten blieben aber aus, den Zuschauern bot sich wenig Spektakel. Stuttgart hatte zwar zumeist den Ball, aber gegen kompakte Bielefelder mit ungewohnter Doppelsechs offensiv keine Ideen. Ein Abschluss aus 18 Metern von Silas Wamangituka weit über das Tor blieb der beste Abschluss der Gastgeber (37.).

Nach dem Seitenwechsel bekam Jonathan Clauss nach Fehler von Holger Badstuber die Chance zur Führung, scheiterte allerdings an Gregor Kobel (50.). Der Treffer fiel kurz darauf auf der Gegenseite: Nach einer ungestörten Flanke von Nicolas Gonzalez köpfte Mario Gomez am langen Pfosten mustergültig ein (54.). Die Partie gewann insgesamt an Tempo. Mit dem Rückstand intensivierte auch Bielefeld seine Offensivbemühungen.

Einen Kopfball von Klos lenke Kobel in höchster Not noch über das Tor (73.). Stuttgart präsentierte sich zu jener Phase allerdings zu passiv, drei Minuten später erzielte der eingewechselte Cebio Soukou den 1:1-Ausgleich (76.). In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg. Bielefelds Torhüter Stefan Ortega parierte nach einer Ecke aus kurzer Distanz gegen Wataru Endo (85), die Arminia verspielte im Anschluss eine Riesenchance per Konter zu umständlich über Sven Schipplock und Soukou. Ein Treffer fiel nicht mehr.

Die Stimmen:

Fabian Klos (Arminia Bielefeld): "Wir können mit dem Punkt leben. Es war ein Spiel, in dem beide Teams Respekt voreinander hatten. Wir sind dann nicht unverdient in Rückstand geraten, sind aber wieder zurückgekommen. Das war überragend. Wir haben den Charaktertest bestanden."

Gonzalo Castro (VfB Stuttgart): "Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Daher ist das Ergebnis zu wenig. In der 1. Halbzeit wollte keiner einen Fehler machen. In der 2. Halbzeit haben wir Druck gemacht und sind verdient in Führung gegangen. Dann verlieren wir aber die Kontrolle und kriegen ein dummes Gegentor."

Das fiel auf: Bewährte Schlussoffensive

Gegen Arminia Bielefeld darf man sich nie zu sicher fühlen. Mit dem Rückstand stellte Trainer Uwe Neuhaus auf eine 4-4-2-Formation: Neben dem zweiten Stürmer Sven Schipplock brachte er auch Cebio Soukou. Und die Umstellungen zahlten sich aus: Soukou besorgte den 1:1-Ausgleich. Dass sein Treffer in der Schlussphase fiel, hat bei Bielefeld beinahe System: Es war der 14. Treffer, den die Ostwestfalen in dieser Saison ab der 75. Minute erzielten.

Der Tweet zum Spiel:

Wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus stand für die Partie zwischenzeitlich ein Ausschluss der Zuschauer im Raum. Nach intensiver Diskussion zwischen den zuständigen Behörden und der DFL wurde davon jedoch abgesehen.

Die Statistik: 51

51 Punkte nach 25 Spielen sind für Arminia Bielefeld ein neuer Vereinsrekord in der 2. Bundesliga.