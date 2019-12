Nun also Pellegrino Matarazzo. Eine Woche, nachdem Tim Walter nach nur 175 Tagen für untauglich befunden wurde, den VfB Stuttgart als Cheftrainer zurück in die Bundesliga zu führen, hat ein bislang eher Unbekannter Platz auf dem Schleudersitz im Roten Haus in Bad Cannstatt genommen. Matarazzo, zuletzt bei der TSG Hoffenheim als Co-Trainer tätig, ist bereits der siebte Trainer des VfB in den vergangenen 24 Monaten, der vierte in diesem Jahr.

In erster Linie soll Matarazzo dem VfB den Wiederaufstieg sichern. "Wir sind davon überzeugt", sagte Sportdirektor Sven Mislintat, "dass er unserer Mannschaft wichtige Impulse für eine erfolgreiche Rückrunde geben kann." Der VfB steht nach 18 Spielen auf dem dritten Rang der Tabelle, punktgleich mit dem Hamburger SV auf Rang zwei sowie drei Punkte hinter Arminia Bielefeld. Aus seinen vergangenen zehn Spielen hatte der Bundesliga-Absteiger allerdings nur elf Punkte geholt.

Matarazzo: Assistent von Nagelsmann und Schreuder

Matarazzo soll nach dem Willen von Vorstandschef Thomas Hitzlsperger aber auch eine Art eierlegende Wollmilchsau sein. "Wir wollen kurzfristig erfolgreich sein, unser fußballerisches Profil weiter schärfen und sicherstellen, dass die Tür zur Profimannschaft für unsere Jugendspieler auch in Zukunft offensteht. Für all diese Herausforderungen sehen wir uns mit Pellegrino Matarazzo als Cheftrainer sehr gut aufgestellt", sagte der ehemalige Nationalspieler.

Matarazzo wurde in Wayne im US-Bundesstaat New Jersey geboren, 2000 kam der Italo-Amerikaner nach Deutschland, wo er unter anderem für den SV Wehen Wiesbaden, Preußen Münster und den 1. FC Nürnberg spielte. Seine Karriere als Trainer begann er 2010 als Trainer der zweiten Mannschaft des Club, 2017 wechselte er zur U17 der TSG Hoffenheim, dort war er ab 2018 auch Assistent von Julian Nagelsmann und Alfred Schreuder: Matarazzo war unter anderem für die Standardsituationen verantwortlich.

Für Hitzlsperger ist Matarazzo nach der Entlassung von Markus Weinzierl im April, dem Intermezzo mit Nico Willig sowie dem Missverständnis Walter bereits die dritte Verpflichtung eines Trainers - "nach zahlreichen intensiven Gesprächen", wie der Klubchef versicherte. Die richtige Wahl glaubten Hitzlsperger und Mislintat freilich schon mit Walter getroffen zu haben.

(SID)