Bezüglich seiner Zukunft hielt sich Baumgart bedeckt: "Es wird sicher Gespräche mit Klubs geben, aber ich bin mir sicher, dass es mit denen, die in den Medien am lautesten gehandelt werden, am Ende am wenigsten etwas wird."

Im Sommer wolle er in jedem Fall eine neue Aufgabe übernehmen: "Ich muss mich vor niemandem und vor keiner Herausforderung verstecken", sagte Baumgart: "Das kann auch im Ausland sein und ist nicht Liga-abhängig." Den Trainerjob auf Schalke bezeichnete er als "die größte Herausforderung, die du im deutschen Fußball haben kannst."

Baumgart hatte Paderborn im April 2017 übernommen und innerhalb von zwei Jahren zurück in die Bundesliga geführt. Dort folgte jedoch der sofortige Wiederabstieg.

(SID)

