Robin Hack (3.) und Felix Lohkemper (61.) trafen für Nürnberg. Nach Darmstadts jeweiligen Ausgleichstreffern durch Serdar Dursun (55.) und Marvin Mehlem (76.) stellte Nicolai Rapp in der letzten Minute der Nachspielzeit (90.+3) den Gäste-Erfolg sicher.

FCN-Trainer Robert Klauß kritisierte sein Team denn auch deutlich: "Wenn man zweimal führt, ist es unsere Pflicht, das Spiel nach Hause zu bringen. Wir werden nicht in grenzenlose Trauer verfallen, aber mich ärgert brutal, wie wir die Gegentore kassiert haben. Wir waren nicht gut, und Darmstadts Sieg ist verdient, auch weil wir unsere Prinzipien in der Verteidigung nicht umgesetzt haben", sagte der Coach am "Sky"-Mikrofon.