Am Freitag hatte sich der formstarke Karlsruher SC (39) durch ein 1:0 bei Darmstadt 98 näher an die Aufstiegsränge herangeschoben.

Robert Zulj (21.) brachte die Bochumer in Führung, profitierte allerdings von einem kapitalen Fehler von Daniel Hägele, der am Fünfmeterraum am Ball vorbeitrat. In der 45. Minute hatte Zulj das 2:0 auf dem Fuß, verzog aber denkbar knapp. Danny Blum (62.) und Gerrit Holtmann (81.) erhöhten im zweiten Durchgang.