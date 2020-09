Fußball

Bundesliga-Tipps - 2. Spieltag: Alle Infos und Topfacts

BUNDESLIGA - Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 2. Bundesliga-Spieltag einen Heimsieg der Hertha gegen Frankfurt. Während sich der FC Bayern nur knapp in Hoffenheim behaupten kann, marschiert der BVB in Augsburg. RB Leipzig sorgt für einen Fehlstart von Leverkusen. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:03:42, 26 angesehen, vor einer Stunde