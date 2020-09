Dawid Kownacki (82.) erzielte das Siegtor für die Fortuna, die zum Auftakt 1:2 beim Hamburger SV verloren hatte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit parierte Fortuna-Keeper Florian Kastenmaier einen Foulelfmeter von Robert Herrmann.

Die Rheinländer taten sich sehr schwer, erst in der Schlussphase der ersten Hälfte übernahmen die Gastgeber mehr Initiative und kamen auch zu ersten Tormöglichkeiten. "Wir hätten mit 1:0 führen müssen", sagte Düsseldorfs Sportvorstand Uwe Klein im Pauseninterview am Sky-Mikrofon. Es dauerte aber bis in die Schlussphase, ehe Kownacki das erlösende 1:0 erzielte.