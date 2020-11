Felix Magath hält sich meist dezent im Hintergrund. Doch ohne den 67-Jährigen geht bei den Würzburger Kickers schon längst nichts mehr. Der frühere Meistercoach ist bei den Unterfranken der starke Mann - bislang allerdings ohne Erfolg. Nach einem völlig verkorksten Saisonauftakt ist der Zweitliga-Aufsteiger mit nur einem Punkt Tabellenletzter, dafür trägt in Bernhard Trares am Sonntag (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen Hannover 96 bereits der dritte (!) Trainer die Verantwortung.

Wie lange, ist offen. "Ich gehe davon aus, diese Tätigkeit endet erst, wenn alle zufrieden sind", sagte er bei seiner Vorstellung. Und zufrieden ist in Würzburg aktuell niemand - am wenigsten Magath selbst. Bereits nach zwei Spieltagen hatte er von Aufstiegstrainer Michael Schiele genug, dessen Nachfolger Marco Antwerpen wurde in der Länderspielpause nach dem siebten Spieltag entlassen. Diese Trainerwahl, räumte Magath offen ein, "ging in die Hose".