Darmstadt 98 landete derweil dank Serdar Dursun einen wichtigen Heimsieg für den Klassenerhalt. Mit seinem Dreierpack (4., 27., 67.) war der Torjäger beim 4:1 (2:0) gegen Erzgebirge Aue der gefeierte Held. Mit 31 Zählern setzten sich die Lilien weiter von der gefährlichen Zone ab. Dimitrij Nazarov (79.) verkürzte per Handelfmeter, Mathias Honsak (90.) erhöhte wieder.

Düsseldorf fand am Hardtwald gut ins Spiel, es haperte aber an der Effizienz. So vergab Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann (13.) die erste gute Gelegenheit der Partie. Auffälligster Akteur der Gastgeber war indes Torwart Stefanos Kapino, der mit guten Paraden den Rückstand verhinderte.

Nach dem Seitenwechsel stellte Sandhausen defensiv auf eine Dreierkette um, doch die Fortuna blieb spielbestimmend. Erneut musste Kapino die Hausherren in der 52. Spielminute in höchster Not retten. Die Führung für die Fortuna war zu diesem Zeitpunkt überfällig.

In Darmstadt stellte der glänzend aufgelegte Jubilar Dursun in seinem 150. Zweitligaspiel früh die Weichen auf Sieg. Aue wartet hingegen seit vier Auswärtsspielen auf einen Punkt. In den vergangenen sieben Spielen gelang nur ein Erfolg. Louis Samson sah zudem noch Gelb-Rot (59., wiederholtes Foulspiel).

