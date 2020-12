Im eigens angefertigten "Lebkuchen-Trikot" agierte Nürnberg zu Beginn gleich dominant und war klar spielbestimmend. Eine perfekte Kopfballvorlage von Felix Lohkemper verwertete Schäffler ebenfalls per Kopf. Vor der Pause vergab Baumann auf der Gegenseite die große Chance auf den Ausgleich, sein Kopfball ging an den Pfosten (45.).

Mit 16 Punkten arbeitete sich der Club ins Mittelfeld vor. Würzburg, das weiter mit vier Punkten am Tabellenende steht, musste dagegen die dritte Niederlage in Serie hinnehmen.

Fortuna Düsseldorf beendete derweil die Erfolgsserie des Karlsruher SC und ist in Schlagdistanz zur Aufstiegszone vorgerückt. Die Rheinländer feierten bei den Badenern durch ein 2:1 (1:0) trotz Unterzahl in der Schlussphase ihren zweiten Sieg in Folge. Nach dem dritten Erfolg in den vergangenen vier Spielen liegt die Fortuna nur noch drei Punkte hinter dem Tabellendritten VfL Bochum. Karlsruhe dagegen musste nach vier Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen.