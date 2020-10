Der HSV wurde in der zweiten Hälfte nach einem Freistoß erstmals richtig gefährlich. Terodde (60.) tauchte über Umwege frei vor Himmelmann auf, wirkte allerdings überrascht und hob die Kugel in Rücklage über den Kasten.

Die Partie nahm sich eine kurze Auszeit, ehe die letzten zehn Minuten nochmal richtig turbulent wurden. Kyereh bediente in einer undurchsichtigen Situation Makienok (82.), der die Kugel an Ulreich vorbei bugsierte und das Derby drehte.

Diese Führung hielt allerdings nur 95 Sekunden. Amadou Onana öffnete das Spiel mit einem starken Heber auf den eingewechselten Jeremy Dudziak, der die Kugel per Kopf in den Lauf von Terodde spielte. Der Toptorjäger der 2. Liga ließ sich nicht zweimal bitten und glich das Spiel erneut aus.

In der Folge warf der HSV alles nach vorne, erspielte sich aber keine große Chance. Damit gewinnt Hamburg erstmals in dieser Saison nicht, bleibt mit 16 Punkten allerdings an der Tabellenspitze. St. Pauli hat weiterhin nur eine Niederlage auf dem Konto, konnte aber auch erst eine Begegnung in dieser Spielzeit für sich entscheiden und hat nach sechs Spielen sieben Punkte auf dem Konto.