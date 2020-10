In Hamburg erzielte Torjäger Terodde (65., 82.) seine Saisontreffer fünf und sechs für den HSV, der die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an führt. Für die Entscheidung sorgte Tim Leibold (90.+2). Lars Dietz brachte den weiter sieglosen Aufsteiger in Führung (40.).