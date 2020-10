Im Niedersachsenderby erzielte Torjäger Martin Kobylanski (51.) das unverdiente Führungstor für die Gäste aus Braunschweig. Linton Maina (54.) sorgte für den raschen Ausgleich. Zu den Derby-Helden für 96 avancierten dann Hendrik Weydandt (71.) und Niklas Hult (74.) per Doppelschlag sowie Genki Haraguchi (86.).

Hannover dominierte die Begegnung von Beginn an, hatte wesentlich mehr Spielanteile und konnte ein ums andere Mal Gefahr im Strafraum der Eintracht heraufbeschwören. Schon in der zweiten Spielminute hatte Hannovers Kapitän Dominik Kaiser mit einem Lattenschuss per Freistoß Pech.