Der HSV nahm zu Beginn das Heft in die Hand und lief den Ball viel durch die eigenen Reihen laufen. Die Hausherren konnten somit auch die erste Strafraumaktion für sich verbuchen. Nach einer Flanke von Khaled Narey verfehlte Klaus Gjasula am rechten Pfosten nur knapp per Kopf (9.). Kurz darauf gab es zwei Ecken für die Gäste, beide Male wurde es gefährlich.

Die Erste wurde kurz ausgeführt und endete in einem Distanzschuss von Patrick Twumasi, den Sven Ulreich jedoch parieren konnte. Den zweiten Eckball konnte Jaka Bijol am kurzen Pfosten verlängern und über Umwege zu Hendrik Weydandt befördern, der aus kurzer Distanz einnetzte (12. und 13.). Die Hamburger schwächten sich in der Folge selbst, als Sonny Kittel zweimal überhart und unnötigerweise in Sei Muroya grätschte und sich damit früh die Gelb-Rote Karte abholte (14. und 25.).