Terodde traf erst per Foulelfmeter (45.+2) und sorgte dann in der zweiten Hälfte endgültig für die Entscheidung (60.).

Zu Beginn ihres dritten Anlaufs für die Rückkehr in die Bundesliga leisteten die Hanseaten damit zumindest ein bisschen Wiedergutmachung nach dem chaotischen Wochenstart und deuteten punktuell an, dass sie höheren Aufgaben gerecht werden könnten. Das Team von Uwe Rösler präsentierte sich hingegen erstaunlich schüchtern - der Treffer von Matthias Zimmermann (90.+3) kam zu spät. Nana Ampomah sah bei den Gästen noch Gelb-Rot (90., unsportliches Verhalten).

16/09/2020 AM 13:49

Es liegt nicht an Corona: Paderborn gegen HSV ohne Zuschauer

"Wir müssen uns zur Partie in Dresden am vergangenen Montag deutlich steigern und besser agieren", hatte Thioune nach dem 1:4 bei Drittligist Dynamo gefordert und der HSV legte mit fünf Neuen im Vergleich zur 1:4-Pleite vor immerhin 1000 Zuschauern auch den besseren Start hin. Neuzugang Moritz Heyer, der erst am Donnerstag von Thiounes Ex-Klub VfL Osnabrück verpflichtet worden war und für den gesperrten Leistner spielte, sowie Jeremy Dudziak (8. und 10.) hatten früh gute Möglichkeiten.