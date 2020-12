Das Spiel benötigte keinerlei Anlaufphase: Schon in der 3. Spielminute gingen die Gäste aus Hamburg in Führung. Bakery Jatta bekam den Ball an der Mittellinie dribbelte Richtung Karlsruher Strafraum und schoss platziert links unten zur Führung ins Tor. In den Minuten danach ging es Schlag auf Schlag weiter. Jatta dribbelte seine Gegenspieler aus, scheiterte aber aus recht spitzem Winkel an KSC-Torwart Marius Gersbeck (5.), der Karlsruher Jérôme Gondorf schoss aus der Distanz links am Tor vorbei (9.).

Eigentlich war der HSV in der Anfangsviertelstunde die klar bessere Mannschaft. Doch nach einem Passfehler im Spielaufbau fuhren die Karlsruher einen Konter, Malik Batmaz legte ganz stark quer auf Philipp Hofmann, der Stürmer schoss trocken zum Ausgleich ins linke untere Eck (14.). Danach köpfte Simon Terodde einen Freistoß von Khaled Narey an den linken Pfosten (20.).

Sieben Minuten später hätte Narey die erneute Führung erzielen müssen. Wieder war Jatta der Ausgangspunkt, indem er sich auf links stark durchsetzte und gut in die Mitte flankte. Dort kam Narey komplett frei drei Meter vor dem Tor zum Kopfball – doch er zielte zu mittig und Gersbeck konnte halten. In den letzten Minuten der Partie verloren die Gäste etwas an Tempo und der KSC wurde besser, allerdings ohne sich klare Chancen herausspielen zu können.

Die zweite Halbzeit war deutlich weniger temporeich als der erste Durchgang. Das lag auch daran, dass beide Abwehrreihen nun sicherer standen. Zu Beginn waren die Karlsruher etwas besser im Spiel. Nach einer Flanke von Benjamin Goller kam Christoph Kobald frei zum Kopfball, brachte den Ball aber nicht aufs Tor.

Die großen Chancen gab es auf beiden Seiten danach lange nicht. In der 68. Minute sah Philip Heise für leichtes Ballwegstupsen eine Gelbe Karte. Das sollte sich rächen. Denn in der 78. Minute sah er nach einem Zweikampf die zweite Gelbe Karte. In Unterzahl kassierten die Gastgeber dann das 1:2. Simon Terodde brachte irgendwie seinen Fuß in eine Flanke von Sony Kittel und erzielte so den Siegtreffer. Kurz vor Schluss hatte Philipp Hofmann noch eine gute Chance, sein Schuss ging aber direkt auf HSV-Keeper Sven Ulreich.

Die Stimmen:

Oliver Kreuzer (Geschäftsführer Karlsruher SC): "Ich hätte mir bei der Situation mit der Gelb-Roten Karte für Heise mehr Fingerspitzengefühl von den Schiedsrichtern gewünscht. Es war kein grobes Foul. Das war der Knackpunkt des Spiels. In Unterzahl war es gegen den HSV natürlich schwierig. Eine kleine Ermahnung hätte ausgereicht."

Sven Ulreich (Hamburger SV): "Das Gegentor darf so nicht passieren. Das war die einzige Chance, die wir zugelassen haben. Wir müssen unsere Chancen vorher besser nutzen. So haben wir Karlsruhe unnötig ins Spiel kommen lassen. Heute kann man gar nicht so viel bemängeln. Es war ein Kampfspiel auf dem Acker hier. Wir haben meiner Meinung nach von Anfang an bis auf die eine Situation beim Gegentor ein hervorragendes Spiel gemacht."

Philip Heise (Karlsruher SC): "Wenn ich die zweite Gelbe Karte sehe, dann fliegen viele Spieler vom Platz. Ob die Szene spielentscheidend war, weiß ich nicht. Aber ich habe meiner Mannschaft geschadet, das darf mir nicht passieren."

Christian Eichner (Trainer Karlsruher SC): "Mich ärgert die erste Gelbe Karte. Das ist auch im Training bei mir Gelb. Ich mache dem Schiedsrichter keinen Vorwurf. Ich kann mich aber mit der Art, wie meine Mannschaft Fußball gespielt hat, total identifizieren."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Jatta ist Dreh- und Angelpunkt beim HSV

Dass die Führung des HSV durch Bakery Jatta erzielt wurde, war alles andere als Zufall. Den 22-jährigen Offensivspieler bekam die gesamte Hintermannschaft des KSC nie so richtig in den Griff. Darum gingen vor allem in der ersten Halbzeit nahezu alle Angriffsaktionen der Hamburger von ihm aus. Die 1:0-Führung erzielte er nach einem Solo von der Mittellinie bis an den Karlsruher Strafraum selbst, danach bereitete er viele Chancen seiner Mitspieler vor und war links, rechts und zentral überall zu finden.

In der zweiten Halbzeit hatte Jatta zwar weiterhin gute Szenen, die Karlsruher erkannten aber, dass man ihn aus dem Spiel nehmen muss, um das Angriffsspiel der Hamburger zu schwächen. Das Ergebnis: Jatta hatte weniger Aktionen – und die Hamburger deutlich weniger gute Chancen als noch in der ersten Halbzeit.

Die Statistik: 9

Im Stile eines klassischen Neuners wurde Simon Terodde für den HSV zum Matchwinner. Das gesamte Spiel über sah man vom HSV-Stürmer relativ wenig. Er hatte keine großen Torchancen, die Karlsruher deckten ihn sehr diszipliniert. Das Spiel lief eher über Jatta und Narey.

Doch als im zweiten Durchgang Jatta vermehrt aus dem Spiel genommen wurde, stand Terodde dort, wo ein Mittelstürmer stehen muss und war so für seine Mannschaft da, als er gebraucht wurde. Als Sony Kittel von der rechten Seite flankte wurde Terodde zwar eng gedeckt, doch der Stürmer warf sich nach vorne und hielt den Fuß in den Ball und bugsierte nicht sehenswert, aber höchst effizient in den Ball ins Tor.

