Regensburg jubelte in einem intensiven Spiel dank Sebastian Stolze (53.). Zudem parierte Jahn-Torhüter Alexander Meyer einen Foulelfmeter von Dennis Srbeny (65.). Die Paderborner, die bereits am Dienstag ein Nachholspiel bestritten hatten, bleiben mit 31 Zählern Zehnter.

Am Darmstädter Böllenfalltor sorgte Kyoung-Rok Choi (52.) mit seinem sehenswerten Treffer für den fünften Karlsruher Auswärtssieg in Serie. Die Lilien (25) liegen in der unteren Tabellenregion durch die zweite Pleite in Folge weiter fünf Punkte vor Rang 16.