In der unteren Tabellenregion bleibt der 1. FC Nürnberg seit dem Jahreswechsel weiterhin sieglos. Durch das 0:1 (0:0) im bayerischen Duell mit Jahn Regensburg müssen die Franken sich weiterhin nach unten orientieren. Dagegen verschaffte sich Darmstadt 98 durch seinen ersten Erfolg im neuen Jahr mit 2:1 (1:1) gegen Abstiegskandidat SV Sandhausen im Kampf um den Klassenerhalt etwas Luft.

Hannover schlug sich in Karlsruhe durch ein Eigentor von Kingsley Schindler (65.) selbst und fiel hinter die Platzherren zurück. Karlsruhe hat nur noch vier Zähler Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

In Darmstadt brachte Sandhausens Abwehrroutinier Alexander Schirow die Gäste zwar schon nach 33 Sekunden in Führung. Doch die Hessen drehten nach großen Problemen in der Anfangsphase die Begegnung noch durch einen Doppelpack von Marvin Mehlem (36. und 48.).