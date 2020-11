Paderborn geriet früh durch ein Tor von Daniel Gordon in Rückstand (7.), dabei sah die gesamte Abwehr nach einer Karlsruher Ecke nicht gut aus. Die Gäste forderten nach einem Zweikampf zwischen Marc Lorenz und ihrem Mittelfeldspieler Svante Ingelsson Elfmeter, im Gegenzug hätte Kyoung-Rok Choi beinahe das 2:0 erzielt, Jamilu Collins rettete auf der Linie (24.). Pech hatte der KSC zudem bei einem Kopfball von Gordon an die Latte (40.).

Kevin Behrens (19., Foulelfmeter) hatten Sandhausen in Führung gebracht, Florian Krüger (31.) gelang der Ausgleich. In der 36. Minute scheiterte wiederum Behrens per Foulelfmeter, auf den nach Videobeweis entschieden wurde, an Aues Keeper Martin Männel. Ben Zolinski (40./63.) brachte die Sachsen per Doppelschlag auf die Siegerstraße. Pascal Testroet (74.) sorgte für den Endstand. Aues John-Patrick Strauß sah kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (84.).