Fortuna Düsseldorf hat es derweil verpasst, vielleicht doch noch mal ins Aufstiegsrennen einzusteigen. Der Bundesliga-Absteiger verlor beim 1. FC Heidenheim mit 2:3 (0:1). Bereits am Samstag hatten Spitzenreiter VfL Bochum (3:0 gegen Würzburger Kickers) und Holstein Kiel (1:0 gegen Erzgebirge Aue) den Druck auf Aufstiegs-Favorit Hamburger SV erhöht. Der HSV kann mit einem Sieg am Montag (20.30 Uhr/Sky) im Stadtderby beim aufstrebenden FC St. Pauli wieder von Platz vier auf eins springen.

In Heidenheim ging es phasenweise wild her. Doppel-Torschütze Tim Kleindienst (72./83.) und Kevin Sessa (20.) trafen für den FCH, der in der Tabelle an den nun punktgleichen Düsseldorfern vorbeigezogen ist. Die Fortuna wartet seit mittlerweile sechs Jahren auf einen Sieg in Heidenheim. Daran änderten auch die Tore von Marcel Sobottka (63.) und Kristoffer Peterson (76.) nichts.