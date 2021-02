Unglücksrabe Alexander Mühling (83.) bescherte den unterlegenen, aber effektiven Fürthern mit seinem Eigentor den Sieg. Joshua Mees (4.) hatte die auswärts bis dato ungeschlagenen Gäste in Führung gebracht, Havard Nielsen (27.) gelang der Ausgleich.

"Die Augen in Fußballdeutschland sind am Montag auf Fürth gerichtet. Das ist der Reiz, dafür werden wir alle Fußballer", freute sich Kleeblatt-Coach Stefan Leitl auf das Spiel. Allerdings änderte sich seine Stimmung nach nicht einmal 240 Sekunden, als Kiel schnell kombinierte und die flache Hereingabe von Fabian Reese in der Mitte den Fuß von Mees fand.