Der VfL war engagierter und hatte die besseren Torchancen, wenn auch zumeist nach Standards oder bei Fernschüssen (Danilo Soares, 45.). Eine kuriose Rote Karte brachte Aue enorm in Bedrängnis. Calogero Rizzuto sollte gegen Soma Novothny nachgetreten haben, es wirkte aber eher, als hätten sich nur die Schuhe beider Spieler in einem Zweikampf verhakt (28.).

Paderborn ist zwar nun seit drei Spielen ungeschlagen, verbleibt aber mit nur fünf Punkten im unteren Tabellendrittel und zwei Zähler hinter Sandhausen (7). Dennis Srbeny (28.) brachte die Ostwestfalen in dem Geisterspiel mit einem umstrittenen Handelfmeter in Führung, Robin Scheu (37.) glich aus.

Baumgart vertraute der gleichen Startelf, die am vergangenen Sonntag 1:0 gegen Hannover 96 gewonnen hatte. Der SCP kontrollierte die Partie, gefährliche Aktionen gab es auf beiden Seiten aber zunächst nicht. Dann spitzelte Kai Pröger den Ball im Strafraum SVS-Verteidiger Denis Linsmayer aus kurzer Distanz an die Hand - Schiedsrichter Benjamin Cortus zeigte trotz heftiger Proteste auf den Punkt.

Nur wenig später nutzte aber Scheu eine missglückte Abwehr des Paderborner Torwarts Leopold Zingerle zum Ausgleich. Direkt vor dem Pausenpfiff hatte Paderborn Glück, dass ein Distanzschuss von Alexander Esswein (45.+2) nur an der Latte landete. Auch in der chancenarmen zweiten Halbzeit taten sich die Gäste gegen den tief stehenden SVS schwer.

Die Vorbereitung der Heidenheimer war zwei Tage vor dem Spiel empfindlich gestört worden. Am Freitag hatte der Verein sechs Corona-Infizierte gemeldet, die Befunde waren aber offenkundig falsch: Zwei weitere Testungen am Freitag und Samstag durch das Klinikum Heidenheim ergaben dann ausschließlich negative Befunde. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt trainierten die Heidenheimer am Samstagnachmittag wieder.