In Aue konnte Bochum nicht an seine guten Vorstellungen in den vorherigen Spielen anknüpfen. Gaetan Bussmann (29.) versperrte den Westfalen mit seinem Siegtreffer den Weg auf Platz eins. Die Sachsen hingegen stellten nach nur einem Punkt aus den vorherigen drei Spielen vorläufig Kontakt zum oberen Tabellendrittel her.