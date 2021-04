Publiziert 26/04/2021 Am 21:11 GMT

Im ersten Spiel des Abends hatte der Karlsruher SC mit einem 0:0 gegen Erzgebirge Aue wohl die letzte Aufstiegschance vergeben.

Robert Tesche (74.) hatte die Bochumer mit seinem vierten Treffer in den vergangenen drei Partien in Führung gebracht. Christian Clemens (79.) und Torjäger Serdar Dursun (81.) drehten per Doppelschlag die Partie für die Lilien.

Mit seinem 21. Saisontreffer sorgte Dursun für die Entscheidung (86.), Darmstadt kann damit auch rechnerisch nicht mehr absteigen.

Die Baustelle Böllenfalltor erlebte eine zähe erste Hälfte eines intensiven, aber langen an Höhepunkten armen Spiels. Bochum, das zuvor vier Siege in fünf Begegnungen gefeiert hatte, besaß zwar Vorteile, zu guten Chancen nutzten diese die Gäste aber nicht.

Bochums Stammtorwart Riemann kündigt Comeback am letzten Spieltag an

Kurz nach der Pause hatte Dursun die Darmstädter Führung auf dem Fuß, scheiterte aber aus rund zehn Meter an VfL-Torwart Patrick Drewes (47.).

Der Vertreter des verletzten Stammkeepers Manuel Riemann (Mittelhandbruch), der bei "Sky" einen Comeback-Versuch zum letzten Spieltag ankündigte, hatte bis dahin wenig zu tun gehabt - das änderte sich dann in einer denkwürdigen Schlussphase.

Der KSC hätte im ersten seiner drei pandemiebedingten Nacholspiele binnen einer Woche einen Sieg benötigt, um noch ernsthaft oben anzugreifen. Nach der Nullnummer in einem durchwachsenen Spiel beträgt der Rückstand auf Platz drei sieben Punkte.

