Auch das Auswärtsspiel am Samstag bei Darmstadt 98 fällt aus.

"Wir sind aufgrund des hohen Stellenwerts der Begegnung gegen den FC St. Pauli sogar extra in unser Team-Hotel gegangen", berichtete Würzburgs Sportvorstand Sebastian Schuppan, betonte allerdings: "Es ist absolut diskussionslos und es steht außer Frage, dass die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle steht. Wir sind uns als Verein unserer großen gesellschaftlichen Verantwortung und vor allem auch in diesen Tagen unserer sozialen Vorbildfunktion bewusst."