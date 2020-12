"Es ist uns leider nicht hold in dieser Saison", sagte Trares. Dem 55-Jährigen fehlten neun Stammspieler, die DFL habe eben so entschieden, "wir müssen es akzeptieren".

Was war passiert? Das Würzburger Gesundheitsamt hatte nach einem positiven Coronatest bei einem Kickers-Physiotherapeuten bei 14 Spielern Quarantäne angeordnet. Das für vergangenen Mittwoch geplante Spiel des Aufsteigers gegen den FC St. Pauli wurde daher abgesetzt und für 6. Januar neu terminiert.

Am Samstag hatte Trares aber immer noch nur einen Rumpfkader zur Verfügung. Allerdings: Douglas, Keanu Staude (beide angeschlagen) und Ewerton (gesperrt) galten offiziell als verfügbar - und damit insgesamt 17 Mann. Ab 16 Profis muss eben gespielt werden.

Die Einwechslung des dritten Torwarts Verstappen in den letzten Minuten hatte auch einen sportlichen Zweck, betonte Trares. Der 1,96 m große Schlussmann sollte beim Stand von 0:1 "vorne reingehen und für ein bisschen Unruhe sorgen".

Verstappen habe "ja auch noch einen Kopfball bekommen", sah sich Trares bestätigt, aber die vierte Niederlage in Serie konnte auch der Aushilfsangreifer nicht verhindern. Für Darmstadts Trainer Markus Anfang war es ebenfalls eine besondere Situation. "Das Spiel war kein normales Spiel, auch für uns", sagte der ehemalige Köln-Coach.

Trares war dennoch stolz auf seine Profis, sein Team habe sich "was einfallen lassen" und sei auch zu Chancen gekommen. Am Ende stehen nach zwölf Spieltagen bei den Unterfranken weiter nur vier magere Punkte. Für die Würzburger und Felix Magath, Berater und "Head of Global Soccer" von Hauptsponsor Flyeralarm, ist es bislang eine Saison zum Vergessen.