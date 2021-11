"Er wird eine absolute Identifikationsperson nach innen und außen sein. Langfristig wollen wir mit ihm eine stabile Nachhaltigkeit mit gesamtheitlichem Blick auf den sportlichen Bereich aufbauen, kurzfristig sehen wir in seiner Person aber auch einen wichtigen neuen Impuls in unserer aktuellen sportlichen Situation", so Meier weiter.

Nach einer mehr als siebenjährigen erfolgreichen Amtszeit als Sportvorstand war Beiersdorfer 2014 als Vorstandsvorsitzender zum Hamburger SV zurückgekehrt. Nach chaotischen Jahren musste er seinen Posten zum Jahresende 2016 räumen.

Bereits vor zwei Jahren war er für den Fall des Zweitliga-Klassenerhalts als möglicher neuer Sportdirektor der Schanzer im Gespräch gewesen.

Damals stieg Ingolstadt allerdings in die 3. Liga ab.

(SID)

