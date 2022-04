"Was uns gefehlt hat, war das dritte Tor, um den Sack zuzumachen", sagte Fortunas Trainer Daniel Thioune bei Sky: "Wir haben viel liegen gelassen, deshalb fühlt es sich nicht ganz so gut an."

Shinta Appelkamp (26.) und Jordi de Wijs (31.) trafen frühzeitig für Düsseldorf, alles sah nach einem souveränen Sieg für die lange Zeit bestimmenden Fortunen aus. Paul Will (71.) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (80.) sicherten Dresden aber noch einen womöglich wichtigen Punkt. "Wenn es ein paar Minuten länger geht, gewinnen wir das Ding vielleicht noch", sagte Dresdens Tim Knipping.

Dynamo, seit Dezember in 14 Ligaspielen sieglos, hat acht Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz - die kann Erzgebirge Aue am Sonntag gegen Aue noch auf fünf verringern.

In Karlsruhe trafen Patrick Schmidt (24., Handelfmeter) und Filip Bilbija (46.) für die Gäste, bei denen damit die leise Hoffnung auf den Klassenverbleib am Leben blieb.

Fabian Schleusener (69.) und Philipp Hofmann (75.) sicherten dem KSC das Remis und versetzten Ingolstadt den Knockout - nach nur einem Jahr geht es zurück in Liga drei.

