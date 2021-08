Vor 10.700 Zuschauern im Hamburger Millerntor-Stadion erwischte der FC St. Pauli den besseren Start. Neuzugang Marcel Hartel kam im Anschluss an einen Eckball zum ersten Abschluss des Spiels, zielte aus 18 Metern halblinker Position allerdings drüber (4.).

Der HSV hingegen schien zunächst einmal vom St. Paulianer Pressingspiel beeindruckt. Die Hausherren liefen den Stadtrivalen früh an und spielten bei Balleroberungen konsequent nach vorne. Der Hamburger Sportverein hatte hingegen mehr Ballbesitz, bis auf eine Möglichkeit von David Kinsombi nach Vorarbeit von Bakery Jatta sprang dabei allerdings nicht viel heraus (14.).

Wenig später übernahm wieder St. Pauli das Kommando. Zunächst scheiterte Guido Burgstaller nach Vorarbeit von Hartel mit einem Schuss aus zwölf Metern halbrechter Position am linken Torpfosten (21.), ehe nur eine Minute später sein Sturmpartner Simon Makienok aus ähnlicher Position gerade noch von der HSV-Defensive am Abschluss gehindert werden konnte.

Bundesliga Keine Privilegien, aber gute Karten: So sieht's für Moukoko beim BVB aus VOR 5 STUNDEN

Die Gäste schwammen – und wurden schließlich bestraft. Nach einem sehenswerten Doppelpass zwischen Burgstaller und Daniel-Kofi Kyereh bediente Ersterer im Zentrum den freistehenden Finn Ole Becker, der aus sechs Metern Torentfernung nur noch einschieben musste – die Führung für die Hausherren (27.).

Die Mannschaft von Tim Walter musste nun reagieren, fand aber kaum einmal die Lücke in St. Paulis Hintermannschaft. Stattdessen war es erneut Burgstaller, der Daniel Heuer Fernandes mit einem flachen Schuss aus 17 Metern prüfte (42.).

Kurz vor der Halbzeit schlug der HSV dann aber doch zurück. Kinsombi spielte einen starken Pass in die Schnittstelle der Defensive und schickte Jatta auf die Reise, der über rechts in den Strafraum einzog und dann quer spielte. Im Zentrum musste Sonny Kittel nur noch den Fuß hinhalten und aus kurzer Distanz zum Ausgleich einschieben (43.).

Im zweiten Durchgang kam der HSV besser aus den Kabinen. Die Mannschaft von Tim Walter legte nun eine ganz andere Körpersprache an den Tag und schnürte St. Pauli in der eigenen Hälfte ein. In der 53. Minute forderten die Gäste schließlich einen Elfmeter. Jatta war zuvor im Zweikampf im Strafraum mit Jakov Medic zu Boden gegangen, Schiedsrichter Harm Osmers aus Hannover ließ weiterspielen.

Nur wenige Minuten später zeigte sich der FC St. Pauli einmal mehr höchst effektiv. Nach Zuspiel von Becker drang Makienok über die linke Seite in den Strafraum ein, wurde nicht angegriffen und schob so an Heuer Fernandes vorbei ins kurze Eck ein (56.).

Nur zwei Minuten später war es erneut der Däne, der nach Zuspiel von Medic auf der linken Seite völlig freistand. Erneut blieb Makienok eiskalt und schob aus 16 Metern ins rechte untere Toreck ein (58.).

Der HSV wirkte nun ob des Doppelschlags geschockt, St. Pauli hingegen spielte es zunächst clever runter. Erst 15 Minuten vor dem Ende kamen die Gäste noch einmal zurück. Nach Flanke des aufgerückten Sebastian Schonlau von der linken Seite traf Robert Glatzel vom Elfmeterpunkt in den rechten Winkel – Nikola Vasilj flog vergeblich (77.).

In einer spannenden Schlussphase warf der HSV noch einmal alles nach vorne, kam aber nicht mehr gefährlich zum Abschluss. So blieb es schließlich beim 3:2-Erfolg für den FC St. Pauli, der HSV hingegen muss auch unter dem neuen Trainer Tim Walter einmal mehr eine Derbyniederlage einstecken.

Die Stimmen:

Timo Schultz (Trainer FC St. Pauli): "Es ist einfach geil. Es ist das fünfte Mal in Folge, dass wir nicht verloren haben. Wir haben vor dem Spiel gesagt: 'Was gibt es Schöneres?' Vor so einer Kulisse zu spielen. Ich denke, es war von beiden Mannschaften ein geiles Spiel."

Simon Makienok (FC St. Pauli): "Das ist ein Traum. Darauf haben wir gewartet, vor unseren Fans am Millerntor zu spielen. Das ist ein Traum für mich. Es ist noch früh in der Saison. Wir hatten einen guten Start, aber man kann noch nicht sagen, wohin es am Ende geht."

Marcel Hartel (FC St. Pauli): "Als ich einlaufen durfte, hatte ich Gänsehaut. Ich denke, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und haben verdient gewonnen. Ich bin froh, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat. Ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass man nach zwei Tagen spielen darf."

Der Tweet zum Spiel:

Wenn der HSV verliert, ist die Schadenfreude natürlich nicht weit.

Das fiel auf: St. Paulis Umschaltspiel

Über weite Strecken des Spiels überließen die Hausherren dem Hamburger SV den Ball und den Großteil der Spielanteile. Stattdessen schaltete der FC St. Pauli bei Balleroberungen immer wieder blitzschnell und gefährlich um. Zudem ließ Timo Schultz seine Spieler den Gegner bereits früh anlaufen, sodass die Gastgeber ebenjene Balleroberungen und das schnelle Umschaltspiel provozierten. Zudem zeigten sich die Offensivakteure des Kiez-Clubs im Abschluss deutlich effizienter als ihre Kollegen auf der anderen Seite. So entschied der Doppelpack nach einer guten Stunde von Simon Makienok die Partie.

Die Statistik: 5

Der FC St. Pauli bleibt auch im fünften Derby in Folge ungeschlagen und maßt sich an, die neue starke Kraft in der Stadt an der Elbe zu werden.

Das könnte Dich auch interessieren: Dortmund und Leipzig bereit für die Bayern-Jagd

#SotipptderBoss: Bayern patzt - BVB erster Tabellenführer

Bundesliga Bayern-Leader Kimmich: Vertragsverlängerung mit Signalwirkung? VOR 8 STUNDEN