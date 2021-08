Die Kieler gaben die Rote Laterne des Tabellenletzten damit an Gegner Erzgebirge Aue ab. Die Störche setzten sich mit 3:0 (2:0) durch.

In einer ereignisarmen Anfangsphase in Heidenheim kontrollierte der HSV den Ball, doch Heidenheim wurde zuerst gefährlich. Einen Freistoß von Denis Thomalla (28.) fischte HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes aus der Ecke. Im Anschluss vergaben Moritz Heyer (38.) mit einem Lattenschuss und danach Tim Leibold (45.) für den HSV.

Heidenheim scheiterte mit Kopfbällen von Jan Schöppner und Tim Kleindienst (beide 42.) an Heuer Fernandes und am Aluminium. In der 72. Minute schlenzte Heidenheims Florian Pick den Ball an die Latte.

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Frauen-Bundesliga: Wolfsburg mit Auftaktsieg gegen Potsdam VOR 2 STUNDEN

2. Liga: Darmstadt siegt 4:0, Aue Tabellenletzter

Luca Pfeiffer (21.) erzielte das Führungstor für die Lilien aus Darmstadt, Phillip Tietz (45.+1) markierte das 2:0 für die Hausherren. Vorausgegangen war ein herrlicher Sololauf von Pfeiffer. Das 3:0 erzielte Fabian Schnellhardt (70.), beim vierten Treffer unterlief Luka Krajnc ein Eigentor (87.). In der 66. Minute verschoss der Hannoveraner Florent Muslija einen Handelfmeter und scheiterte an Torwart Marcel Schuhen.

Finn Porath (29.) zeichnete in Kiel für das verdiente Führungstor der Gastgeber verantwortlich, der Ex-Hamburger und -Münchner Fiete Arp (37.) erhöhte auf 2:0. Joshua Mees (81.) war Schütze des dritten Holstein-Tores. Kiel war mit drei 0:3-Pleiten in die Saison gestartet.

Aue kassierte nach drei Unentschieden in den ersten drei Saisonpartien die zweite Pleite in Folge und rutschte auf den letzten Platz ab.

Das könnte Dich auch interessieren: Nächste Klatsche: City schießt desolates Arsenal tiefer in die Krise

(SID)

Tuchel: Ronaldo wird uns das Leben schwer machen

La Liga Bereit fürs Comeback: ter Stegen steht im Barça-Kader VOR 2 STUNDEN