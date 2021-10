Schalke blieb drei Tage nach dem Pokal-Aus beim Drittligisten 1860 München mit 22 Punkten auf dem dritten Tabellenrang. Dem viertplatzierten FCN (21) sitzt nach dem Pokal-Aus gegen den Ligakonkurrenten Hamburger SV nun Darmstadt (20) direkt im Nacken. Heidenheim (18) stoppte nach drei Niederlagen seine Negativserie und rangiert im Mittelfeld.

Bei zunehmendem Nebel in Heidenheim erzielte Oliver Hüsing (89.) vor 10.000 Zuschauern das Tor des Abends. In Darmstadt brachte Luca Pfeiffer (11.) die Lilien früh in Führung, Christopher Schindler (58.) unterlief zudem ein Eigentor.

Ad

Die Gastgeber begannen vor 13.000 Zuschauern druckvoll. Phillip Tietz (2.) verpasste die Führung knapp. Für diese sorgte dann Pfeiffer mit seinem neunten Saisontor. Seinen zehnten Treffer vergab er bei einem Kopfball an den Pfosten (38.). Nürnberg hatte nach guten Chancen zum Ausgleich auch nach dem Wechsel viel Ballbesitz, doch Darmstadt erhöhte. Einen Eckball von Tobias Kempe köpfte Schindler ins eigene Tor. Die Gastgeber standen danach tief und lauerten auf Konter.

Bundesliga Klare Worte nach GAU in Gladbach: Das muss Upamecano verbessern VOR 3 STUNDEN

Schon die erste starke Aktion auf der Ostalb hatte der FCH gezeigt. Tobias Mohr (16.) setzte mit einem wuchtigen Lattentreffer ein Ausrufezeichen. Doch es blieb bei viel fruchtlosem Schalker Ballbesitz die aufregendste Szene der ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel starteten die Heidenheimer druckvoller und prüften Martin Fraisl sogar gleich mehrfach vergeblich. In der Schlussphase musste der S04-Torwart nach einem Freistoß von Mohr und dem Kopfball des Innenverteidigers Hüsing doch sein erstes Liga-Gegentor hinnehmen.

Das könnte Dich auch interessieren: #SotipptderBoss: Bayern schlägt zurück - BVB bezwingt Angstgegner

(SID)

Bayern-Klatsche in Gladbach: Das sagt Nagelsmann

Bundesliga Nagelsmann fordert Reaktion auf Pokal-Debakel VOR 4 STUNDEN