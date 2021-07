Darmstadt 98 verlor derweil nach einigen coronabedingten Ausfällen gegen Jahn Regensburg 0:2 (0:1). Der 1. FC Heidenheim und der SC Paderborn trennten sich torlos.

Matchwinner in Dresden war Doppel-Torschütze Christoph Daferner (41./56.). Vor der Führung der Sachsen vergaben Dennis Eckert Ayensa (28.) und Filip Bilbija (30.) allerdings gute Gelegenheiten der Gäste. Heinz Mörschel sorgte für die Entscheidung (67.).

Hansa begann nach sechs Siegen in sieben Testspielen im Ostseestadion stürmisch. Der vermeintliche Führungstreffer von John Verhoek (16.) wurde nach Studium der Videobilder von Schiedsrichter Christof Günsch (Berlin) allerdings aberkannt. Christoph Kobald (42.) und Philipp Hofmann (44.) sorgten dann kurz vor der Pause überraschend für die Führung des Tabellensechsten der vergangenen Zweitligasaison. Verhoek (52.) verkürzte für die Gastgeber, ehe Sebastian Jung (79.) den alten Abstand wiederherstellte.

In Darmstadt trafen der von Bayern München ausgeliehene Sarpreet Singh (21.) und Benedikt Gimber (61.) für die Gäste. Nachdem drei nicht namentlich genannte Spieler der Lilien am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hatte das zuständige Gesundheitsamt für alle ungeimpften und nicht genesenen Profis eine häusliche Quarantäne angeordnet. Nur durch Einbeziehung mehrerer U19-Spieler standen den Hessen die vorgeschriebenen 16 Spieler zur Verfügung.

Am Abend erwartet Absteiger Werder Bremen im Weserstadion Hannover 96. Schalke 04 hatte zum Auftakt am Freitagabend in einem mitreißenden Duell der Zweitliga-Giganten gegen den Hamburger SV mit 1:3 verloren. Der erste Spieltag wird am Sonntag mit drei Begegnungen abgeschlossen.

(SID)

