Kiel wurde nach dem Rücktritt von Coach Ole Werner erstmals von Interims-Trainer Dirk Bremser betreut.

Der FC St. Pauli hat seine Auswärtsschwäche dagegen vorerst beendet. Nach drei Spielen ohne Sieg gelang mit dem 3:1 (2:0) beim Karlsruher SC der erste Saisondreier in fremden Stadien. Mit 16 Punkten kletterten die Hamburger auf Platz zwei hinter Tabellenführer Jahn Regensburg (17). Vierter ist Paderborn (14) hinter dem 1. FC Heidenheim (15).

Im dritten Samstagsspiel unterlag Aufsteiger FC Ingolstadt Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (0:0). Andre Hoffmann (57.) und Matthias Zimmermann (74.) waren für die Rheinländer erfolgreich. Der FCI verkürzte per Foulelfmeter durch Fatih Kaya (90.+2). Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmeier sah wegen absichtlichen Handspiels außerhalb des Strafraums (84.) die Rote Karte.

KSC-Torwart Marius Gersbeck hatte die Norddeutschen per Eigentor in Führung gebracht (13.). Maximilian Dittgens Flanke von der linken Seite lenkte der Keeper mit der rechten Hand unglücklich ins eigene Tor. Guido Burgstaller erhöhte per Foulelfmeter nach Videobeweis auf 2:0 (45.), es war sein sechster Saisontreffer. Vorausgegangen war eine Aktion von Tim Breithaupt gegen Daniel-Kofi Kyereh im Strafraum. Kyereh (58.) erhöhte auf 3:0. Fabian Schleusener (79.) gelang das KSC-Ehrentor.

St. Pauli hatte zuvor in der Saison zwei Gesichter gezeigt. Während am heimischen Millerntor zwölf Punkte und 12:3 Tore erzielten wurde, stand auswärts nur ein Punkt vor dem Gastspiel bei den Badenern zu Buche.

