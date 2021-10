Verfolger Jahn Regensburg (22) tritt am Sonntag (13.30 Uhr) beim Tabellenletzten FC Ingolstadt an. Die Konkurrenten Schalke 04 (22) und 1. FC Nürnberg (21) hatten den Spieltag am Freitag mit Niederlagen eröffnet.

Marvin Ducksch (62.) brachte Bremen in Führung, Finn Becker (67.) glich für die Hamburger aus. Werder liegt mit 16 Zählern weiter nur im Mittelfeld.

Ad

Dynamo Dresden setzte seine Negativserie fort. Die Mannschaft von Alexander Schmidt unterlag dem SV Sandhausen 0:1 (0:0) und verlor somit das vierte Spiel in Folge.

Bundesliga Kein Goretzka: Bayern muss gegen Union auf Nationalspieler verzichten VOR 2 STUNDEN

Mit 13 Punkten nach zwölf Spielen stecken die Sachsen in der unteren Tabellenhälfte fest. Sandhausen gelang dank des Treffers von Pascal Testroet (50.) zumindest bis Sonntag der Sprung vom Relegationsplatz auf Rang 14 (12 Punkte).

Hannover und Aue teilen Punkte

Hannover 96 verpasste nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale den Befreiungsschlag in der Liga. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann kam trotz Führung gegen Erzgebirge Aue nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Nach fünf Spielen in Folge ohne Sieg steht Hannover mit zwölf Punkten weiter in der unteren Tabellenhälfte. Auch Aue half der Punkt nicht aus dem Tabellenkeller (8) heraus.

Sebastian Kerk (4.) brachte Hannover vor 9300 Zuschauern früh in Führung, Aue war um eine Antwort bemüht, vor dem gegnerischen Tor jedoch zunächst nicht zwingend genug. Erst kurz vor der Pause glich Dimitrij Nazarov (45.+1) für die Gäste aus.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach Pokal-Aus: Schalke und Nürnberg patzen auch in der Liga

(SID)

Bayern-Klatsche in Gladbach: Das sagt Nagelsmann

Bundesliga Impf-Debatte um Kimmich: Jetzt äußert sich sogar die Bundeskanzlerin VOR 3 STUNDEN