"Wir haben immer gesagt: Lasst Euch impfen. Und die wissenschaftlichen Daten zeigen ganz klar, dass Geimpfte und Genesene ein viel geringeres Risiko haben, schwer zu erkranken", erklärte der renommierte Wissenschaftler: "Natürlich kann es auch unter 2G-Bedingungen zu Infektionen kommen, aber die Auswirkungen sind deutlich geringer."

Da mittlerweile auch alle Bürger ein Impfangebot erhalten hätten, "müsste man sich sonst ja auch fragen: 'Wann, wenn nicht jetzt, ist der Zeitpunkt für einen solchen Schritt gekommen?'", so Schmidt-Chanasit.

Theoretisch hätte der Zweitligist Hamburger SV am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg als erster Fußball-Klub in Deutschland erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in einem vollem Stadion spielen können, wenn Tickets nur an Geimpfte und Genesene verkauft worden wären. Für den HSV war die Organisation auf die Schnelle aber nicht durchführbar.

(SID)

