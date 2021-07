Publiziert 02/07/2021 Am 14:14 GMT

St. Pauli startet mit dem Nordduell gegen Holstein Kiel am 25. Juli in die neue Saison und könnte dann vor knapp 9000 Zuschauern im Millerntor-Stadion spielen. Der HSV bestreitet sein erstes Heimspiel am 1. August gegen Dynamo Dresden und darf dann auf über 16.000 Fans im Volksparkstadion hoffen.

(SID)

EURO 2020 Gosens über Stimmung nach EM-Aus: "Sowas hatte ich noch nie" VOR EINER STUNDE

Rose hätte Terzic gerne als Co-Trainer behalten und will ihn "anzapfen"

EURO 2020 UEFA verbietet Regenbogen-Banden in Baku und St. Petersburg VOR 2 STUNDEN