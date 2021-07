Im Stadion mit den Freunden ein Bier trinken, dabei eine Bratwurst essen und die Lieblingsmannschaft anfeuern: Fast eineinhalb Jahre mussten die Fans nahezu vollständig darauf verzichten. Zur Auftaktpartie der 2. Bundesliga am kommenden Freitag zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) dürfen zwar noch nicht alle 62.271 Plätze in der Veltins-Arena besetzt werden, doch mit bis zu 25.000 erlaubten Zuschauern kehrt erstmals wieder ein bisschen Normalität zurück.

An diesem Wochenende endet offiziell die lange Zeit der Geisterspiele in Deutschlands zweithöchster Fußballliga. Zwar gilt anfangs noch eine maximale Stadionauslastung von 50 Prozent, wobei die Zuschauerzahl bei 25.000 gedeckelt ist, dennoch kann seit Langem mal wieder so etwas wie Stadionatmosphäre entstehen.

Die Zeit der leisen Arenen, in denen die Fernsehzuschauer jedes noch so kleine Wort der Trainer verstanden haben, ist damit zumindest vorerst beendet. "Ich freue mich vor allem, dass wir dann auch wieder Zuschauer begrüßen dürfen", sagte Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis in einem Interview der Sportschau mit Blick auf das Spiel gegen den HSV.

Freude herrscht gleichermaßen bei den Vereinen und bei den Fans. Doch die aktuell steigenden Zahlen der Corona-Neuinfektionen, insbesondere durch die Delta-Variante, dämpfen die ganz große Euphorie. Auch die Europameisterschaft wirft gerade in dieser Hinsicht einige Fragen auf.

Trotzdem ist es gerade für die Vereine wichtig, die auf die Zuschauererlöse angewiesen sind. Sie können mit der Rückkehr nun etwas aufatmen und mit Geldern rechnen, die vor Coronazeiten gang und gäbe waren.

Doch ganz so einfach wie früher ist der Stadionbesuch aktuell noch nicht. Denn auch hier gilt die 3-G-Regel: geimpft, genesen oder getestet. Außerdem dürfen nur personalisierte Tickets ausgestellt werden, und es herrscht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Gästefans sind flächendeckend erst ab dem dritten Spieltag wieder zugelassen. Ab dann bekommt die Gastmannschaft zunächst fünf Prozent der Tickets. Damit beginnt dann aber auch das verstärkte Reisen innerhalb Deutschlands wieder. Auch dies wirkt von Experten zum Teil kritisch beurteilt.

Beim jeweils ersten Heimspiel der Vereine gilt dies allerdings noch nicht. Die Vereine sollen zunächst "Erfahrungswerte bei der Rückkehr von Fans in die Stadien" sammeln können, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Ausnahmen gibt es trotzdem. So kündigte der SV Darmstadt 98 an, bereits zum ersten Heimspiel fünf Prozent der Tickets den Gästen zur Verfügung zu stellen. Von der Gesamtkapazität entfallen 484 Plätze (250 Sitz- und 234 Stehplätze) auf das Kontingent für Gästefans.

(SID)

