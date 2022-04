Um 9:00 Uhr hatte der Klub über die Sozialen Medien noch spontan Helferinnen und Helfer gesucht, um den Schnee wegzuschaffen.

"Einfach vorbeikommen und bestenfalls die eigene Schneeschippe mitbringen", hatten die Hessen erklärt.

Die Fans folgten dem Aufruf. "Groß und Klein. Fans und Mitarbeitende. Hier am Bölle packen alle gemeinsam an. Das ist unsere blau-weiße Gemeinschaft. Das sind #WirLilien. Ein großes Dankeschön an alle, die kurzfristig geholfen haben. Das Bölle ist bereit für #SVDKSV!", twitterte der Klub.

(SID)

