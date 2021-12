Schon am Donnerstag hatten die Königsblauen mitgeteilt, dass Grammozis beim Auswärtsspiel am Samstag (20:30 Uhr im Liveticker ) beim Spitzenreiter FC St. Pauli fehlen wird.

Wegen der Erkrankung hatte der 43-Jährige schon am Montag und Dienstag auf die Leitung des Trainings verzichtet.

Am trainingsfreien Mittwoch verbesserte sich zunächst sein Gesundheitszustand, ehe er sich am Abend wieder schlechter fühlte. Kontakt mit der Mannschaft hatte Grammozis zuletzt nach dem 5:2 am Samstag gegen den SV Sandhausen. Die täglichen Tests der Spieler und des Staffs fielen negativ aus.

Vertreten wird er durch Co-Trainer Sven Piepenbrock.

