Schalke erwischte einen regelrechten Blitz-Start. Simon Terodde konnte einen Freistoß von Thomas Ouwejan freistehend im Sechzehner per Volley über die Linie befördern und die Schalker früh in Führung bringen (2.). Den Knappen gehört etwas die Anfangsphase und vor allem Ouwejan sorgte für Torgefahr. Der holländische Außenverteidiger versuchte es mit einem Distanzschuss aus gut 20 Metern, traf jedoch nur die Latte (16.).

Fünf Minuten später erhöhten die Schalker jedoch auf 2:0. Es war fast eine Kopie des ersten Treffers, Terodde lief freistehend in den Sechzehner und beförderte eine Freistoß-Flanke von Ouwejan durch die Beine von Ioannis Gelios ins Tor.

Die Kieler wurden in der Folge dominanter und rissen das Spiel an sich, während Schalke sich, wie schon in der Vorwoche, nur noch aufs Verteidigen konzentrierte. Nach einer knappen halben Stunde zappelte der Ball sogar im Netz der Knappen, als Steven Skrzybski aus der zweiten Reihe abzog und mit seinem abgefälschten Schuss Michael Langer bezwang. In der Vorarbeit stand Fabian Reese jedoch im Abseits, weshalb der Treffer nicht zählte (28.). Kurz vor der Pause rutschte eine Ecke zu Reese durch, der freistehend im Sechzehner abzog, allerdings an Ouwejan hängen blieb (41.).

Kiel kam noch mal gefährlicher aus der Pause und machte ordentlich Druck. Doch zunächst wurde Schalke wieder durch einen Ouwejan-Freistoß gefährlich. Aus 25 Metern versuchte es der Holländer direkt, doch Gelios fischte das Leder aus dem bedrohten Eck (48.).

Nach einer Flanke von Mikkel Kirkeskov scheiterte zunächst Patrick Erras mit seinem Abschluss an Malick Thiaw, der auch den Nachschuss von Skrzybski blocken konnte (53.). Schalkes Defensive wurde in dieser Phase ordentlich unter Druck gesetzt. Finn Bartels konnte freistehend von rechts flanken und fand den Kopf des eingelaufenen Alexander Mühling, der jedoch an Langer scheiterte (56.).

Komplett entgegen zum Spielverlauf erhöhte Schalke dann auf 3:0. Hauke Wahl ließ sich zu viel Zeit vor dem eigenen Sechzehner und verlor das Leder gegen Marius Bülter, der alleine in den Sechzehner dribbelte und Gelios im Kasten keine Chance ließ (67.).

Nur sechs Minuten später hätten die Knappen sogar auf 4:0 erhöhen müssen, als Bülter in den Sechzehner dribbelte und den jungen Mehmet-Can Aydin freispielte, der eigentlich freie Schussbahn hatte im Sechzehner, doch er wollte noch einmal auf Terodde querlegen, was ihm nicht gelang.

Kiel machte in der Schlussphase weiter Druck in der Offensive, doch das Glück im Abschluss fehlte weiterhin. Zunächst verfehlte Joshua Mees mit seinem Kopfball nur knapp das linke Eck (75.). Der eingewechselte Ex-Unioner versuchte es in der 83.Minute noch mal mit einem Schlenzer im Sechzehner, doch er traf nur den linken Pfosten.

Die Stimmen zum Spiel:

Ole Werner (Trainer Holstein Kiel): "Es waren jetzt zwei unterschiedliche Spiele, auch mit unterschiedlichen Ursachen für die Niederlagen. In beiden Fällen habe logischerweise festgestellt, dass uns was fehlt. Vor allem in der Defensive ist es die Art und Weise, wie wir verteidigen. Im Offensivverhalten greifen noch einige Abläufe noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das ist natürlich zu erklären durch viele Personalwechsel, die wir hatten und neue Spieler, die wir integrieren müssen. Aber unterm Strich haben wir uns heute trotzdem sehr viele Torchancen erspielt, die müssen dann nur eben mal genutzt werden."

Hauke Wahl (Holstein Kiel): "Es hört sich vielleicht dumm an, aber wir haben heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben zweimal Standards schlecht verteidigt, hatten dann einen individuellen Fehler zum 0:3, der uns dann das Genick bricht. Aber ich glaube, vor allem auch in der ersten Hälfte hatten wir eine große Drangphase, in der Zweiten dann auch, schaffen es bislang aber noch nicht, das dann in Tore umzumünzen."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Nicht alles Gold, was glänzt

Schalke geht heute auf dem Papier als klarer Sieger vom Platz, das hat die heutige Partie so allerdings nicht widergespiegelt. Lediglich 37% Ballbesitz und 15 Torschüsse weniger als die Störche sprechen eine deutliche Sprache. Die Knappen sind schon letzte Woche nach der eigenen Führung passiv geworden und mussten am Ende eine Niederlage gegen den HSV hinnehmen.

Heute ist Kiel an der eigenen Chancenverwertung gescheitert, sonst wäre das Spiel noch mal deutlich knapper geworden. Schalke scheint jedoch nicht aus den Fehlern der Vorwoche gelernt zu haben, der einzige Unterschied heute war, dass sie nicht bestraft wurden für ihre Passivität.

Die Statistik: 145

Mit seinem Doppelpack heute erzielte Simon Terodde seine Tore 144 und 145 in der 2.Liga. Damit rutscht er immer näher an Dieter Schatzschneider ran, der mit 154 Tore im Unterhaus noch immer der erfolgreichste 2.Liga Torschütze der Geschichte ist.

