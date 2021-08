Die Partie begann schwungvoll. Beide Mannschaften kamen bereits früh aus aussichtsreichen Positionen zum Abschluss. Die dickeren Möglichkeiten dabei hatte zwar Schalke, die Führung gelang allerdings den Gästen.

Malick Thiaw leistete sich einen Fehler im Spielaufbau, den die Gäste eiskalt bestraften. Felix Klaus legte von der linken Seite nach innen zu Khaled Narey, der Shinta Karl Appelkamp in der rechten Sechzehnerhälfte bediente. Von dort aus chippte dieser zum 1:0 ins linke obere Eck (12.).

Die Knappen benötigten nicht lange, um die passende Antwort auf den Gegentreffer zu geben. Erneut wurde ein Fehler im Aufbau eiskalt bestraft - diesmal auf der anderen Seite. Christoph Klarer verlor den Ball an Marius Bülter, der zu Simon Terodde spielte. Dieser bediente seinen Passgeber, der zentral im Strafraum lediglich noch den Keeper vor sich hatte und zum 1:1 traf (15.).

Anschließend war das Tempo zunächst nicht allzu hoch, ehe das Spiel verflachte. Nach dem Ausgleichstor hatten die Schalker die besseren Chancen, sie schafften es aber zunächst nicht, sich in Führung zu schießen.

In der 38. Minute überließ Terodde für Bülter, indem er den Ball nach einem Zuspiel von links an sich vorbeirollen ließ. Bülter schoss direkt mit der Innenseite und lenkte das Spielgerät an den linken Pfosten.

Es waren in der zweiten Halbzeit erst wenige Sekunden gespielt, als S04 in Front ging. Der Ball rutschte bei einer Ouwejan-Flanke von links an drei Spielern vorbei und bis zu Terodde durch. Dieser schoss ihn aus geringer Entfernung per Direktabnahme zum 2:1 ins Tor (46.). Dragoș Nedelcu sowie Florian Kastenmeier kamen zwar noch dran, sie konnten den Gegentreffer aber nicht verhindern.

Danach passierte zunächst nicht viel. Die Hausherren führten verdient und ließen über weite Strecken hinten nichts anbrennen. Düsseldorf tauchte nach dem Seitenwechsel lange nicht erwähnenswert in der Offensive auf.

Schalke hielt den Ball großteils relativ weit vom eigenen Strafraum entfernt, fing sich aber dennoch fast den Ausgleich. Ralf Fährmann verhinderte diesen allerdings durch eine bockstarke Parade gegen Kristoffer Peterson (77.).

In der letzten Minute machte Terodde alles klar, indem er seinen Doppelpack komplettierte und damit den Treffer zum 3:1-Endstand markierte. Kaminski servierte aus dem Mittelfeld per Freistoß hoch an die Strafraumkante. Dort ließ Terodde den Ball klasse von der Brust abtropfen und setzte sich robust gegen Nedelcu durch. Knapp innerhalb des Sechzehners vollstreckte er mit dem Außenrist im linken unteren Eck.

Die Stimmen:

Dimitrios Grammozis (Trainer FC Schalke 04): "Das ist ein verdienter Sieg. Wir hatten uns viel vorgenommen - wollten Regensburg vergessen machen. Zweikampfstärke, Kompaktheit, Körpersprache stehen heute über allem."

Christian Preußer (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Das war ein gutes Spiel. Wir hatten ordentliche Momente, aber wir stehen wieder mit leeren Händen da. Was mich ärgert ist, wie wir aus der Pause gekommen sind."

Das fiel auf: Mit einem Positiverlebnis in die Länderspielpause

Der FC Schalke 04 befand sich in keiner guten Form. Er trennte sich vor gut zwei Wochen 1:1 gegen Erzgebirge Aue und bekam danach eine Abreibung von Jahn Regensburg (1:4). Vor der Länderspielpause galt es also, mit einem möglichst positiven Erlebnis in die spielfreie Zeit zu starten. Das gelang den Knappen auf ganzer Linie. Die Elf von Trainer Dimitrios Grammozis bot im Gegensatz zur deutlichen Pleite in Regensburg eine couragierte Leistung, auf die sich sicherlich aufbauen lässt. Nach den Nationalmannschaftsbegegnungen wartet auf S04 zuerst der in dieser Saison noch ungeschlagene SC Paderborn, der jüngst Bremen (4:1) und St. Pauli (3:1) bezwang.

Die Statistik: 4

Die Fortunen fuhren in Deutschlands zweithöchster Spielklasse seit vier Begegnungen keinen Sieg ein (drei Pleiten, ein Unentschieden). Damit warten sie in diesem Wettbewerb so lange auf einen Dreier wie zuletzt im Januar bis Februar dieses Jahres, als sie gar keine von fünf aufeinanderfolgenden Partien für sich entschieden (zwei Niederlagen, drei Punkteteilungen).

