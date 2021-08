Simon Terodde war außer Rand und Band: Mit einem für ihn ungewöhnlichen Knierutscher feierte der Torjäger ("Das kommt nicht so oft vor") von Zweitligist Schalke 04 seinen Treffer zum 3:1 (1:1)-Endstand im Westduell gegen Fortuna Düsseldorf , womit die Königsblauen endlich den ersten Heimsieg feiern konnten.

"Wir haben uns alle – Fans und Mannschaft – danach gesehnt, so ein Ding auch mal nach Hause zu bringen. Der Sieg war richtig wichtig", resümierte der 33-Jährige, der nach seinem Doppelpack gegen die Fortuna (46./90.) jetzt schon sechsmal in dieser Saison für S04 in der 2. Liga geknipst hat.

Schalke dominierte die Partie, machte es aber erneut spannend. Terodde bei "Sky": "Uns ist allen ein Stein vom Herzen gefallen." Vor allem aber wohl seinem Trainer Dimitrios Grammozis, der nach der 1:4-Pleite bei Jahn Regensburg vor Wochenfrist heftige Kritik einstecken musste. Doppelpacker Terodde nahm den Coach erstmal aus der Schusslinie.

Der Coach war entsprechend erleichtert. "Es saß mir quer, dass wir unseren Fans keinen Heimsieg schenken konnten. Daher bin ich jetzt sehr glücklich", sagte er bei "Sport1". Sein Team habe die Zweikämpfe angenommen und den Gegner unter Druck gesetzt: "Es war eine tolle Leistung der Mannschaft und ein verdienter Sieg."

Fährmann: Terodde "ein begnadeter Fußballer"

Die Art und Weise wie Terodde beim dritten Schalker Treffer per Außenrist traf, unterstrich seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Der Torjäger könnte ein wichtiges Element für den angepeilten Wiederaufstieg sein.

"Er ist ein begnadeter Fußballer, mich beeindruckt aber seine Menschlichkeit mehr", sagte Torwart Ralf Fährmann, "er ist einer der ersten der kommt und einer der letzten, der geht. Er ist ein absoluter Vollprofi und ich hoffe, dass wir ihn noch sehr lange in unseren Reihen genießen dürfen."

Mit 148 Toren fehlen dem klassischen Mittelstürmer Terodde nur noch sechs Treffer zum Zweitliga-Torrekord von Dieter Schatzschneider (154). Schalke-Ikone und "Sport1"-Experte Olaf Thon resümierte: "Es ist pure Erleichterung. Der Rucksack ist abgefallen. Terodde kann die Identifikationspersönlichkeit auf Schalke werden. Es war ein erster Schritt."

Gegen Düsseldorf brachte sich S04 selbst in die Bredouille. Nach einem Fehlpass von Verteidiger Malick Thiaw gingen die Fortunen durch Shinta Appelkamp (12.) in Führung. Marius Bülters Ausgleichstreffer (15.) sorgte aber dafür, dass die Königsblauen nicht noch mehr unter Druck gerieten.

Aber es war ein hartes Stück Maloche vonnöten, um den ersten Heim-Dreier zu sichern. "Man hat es gesehen, wie wichtig das war. Ich habe mich mit Asa (Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah, d.Red.) ausgetauscht, warum ich losgelaufen bin", sagte Sportdirektor Rouven Schröder, der ebenfalls ungewohnt emotional auf das 3:1 reagiert hatte, bei "Sport1": "Ich war erleichtert. Wir wollten den Zuschauern unbedingt einen Sieg schenken, weil sie es einfach verdient haben."

