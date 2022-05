Oben auf dem Videowürfel sprach Mike Büskens von der Schalker Auferstehung aus Trümmern, als unten Tausende im königsblauen Jubelrausch das Spielfeld zerlegten. Die freudetrunkenen Fans zerpflückten den Rasen und schleppten Latten und Pfosten davon. Mittendrin grölte Aufstiegsheld Simon Terodde mit blau-weißem Schal um den Hals und Bierflasche in der Hand.

"Davon werden wir noch in ein, zwei Jahrzehnten reden, von diesem Abend mit dieser Dramaturgie", sagte Büskens mit heiserer Stimme und biergetränkten Haaren: "Es war eine unglaubliche Reise."

Der Ur-Schalker, der vor 25 Jahren den UEFA-Cup gewonnen hatte und in den vergangenen zwei Monaten als Interimstrainer eingesprungen war, erinnerte nach dem entscheidenden 3:2 (0:2)-Sieg gegen den FC St. Pauli an den brutalen Totalabsturz vor einem Jahr: "Das war echt grausam. Was in den zwölfeinhalb Monaten seitdem entstanden ist, ist einfach sensationell."