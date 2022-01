Mit einem Eigentor brachte Klaus Gjasula die Darmstädter zunächst in Rückstand (22.), dann glich der Mittelfeldspieler per Kopf aus (48.). Fabian Holland ließ die Hessen nur drei Minuten später vom ersten Heimsieg gegen den KSC seit 1980 träumen. Doch Fabian Schleusener (71.) machte diesen Traum zunichte. Das vermeintliche Karlsruher 3:2 durch den Darmstädter Thomas Isherwood wurde nach Videobeweis wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung aberkannt (74.).

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen (32) kletterte mit einem 3:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf auf Relegationsrang drei, und auch der SC Paderborn spielt wieder im Aufstiegsrennen mit: Die Ostwestfalen gewannen beim direkten Konkurrenten 1. FC Nürnberg mit 2:1 (2:0) und haben nun wie die Franken 30 Punkte auf dem Konto. Vor den weiteren Partien des Spieltags trennen die Ränge drei und acht nur zwei Punkte.

Auf St. Pauli traf Ben Zolinski (17.) mit der ersten echten Offensivaktion für Aue, die zunächst überlegenen Hamburger glichen durch Jakov Medic (30.) aus. Nikola Trujic (72.) brachte die nun verbesserten Gäste in der zweiten Hälfte aber erneut in Führung, ein spätes Tor von Etienne Amenyido (90.+3) rettete St. Pauli immerhin einen Punkt.

Werder holte gegen Düsseldorf bereits den vierten Sieg in Folge, allerdings dauerte es bis zur 66. Minute, ehe Niclas Füllkrug per Kopf das 1:0 erzielte. Der Unparteiische gab den Treffer nach Videobeweis. Marvin Ducksch (80.) und erneut Füllkrug (87.) erhöhten. Zuvor hatten die Düsseldorfer in der 58. Minute Kristoffer Peterson nach einem groben Foulspiel gegen Felix Agu per Roter Karte verloren.

In Nürnberg schoss Torjäger Sven Michel die effizienten Paderborner mit seinem 14. Saisontreffer in der 41. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Felix Platte auf 2:0. Die Vorarbeit leistete Michel. Dem Norweger Mats Möller Daehli (61.) gelang per Kopf das Anschlusstor.

