Fin Bartels (8.), Finn Porath (29.) und Benedikt Pichler (45.+1) trafen vor 8700 Zuschauern zum verdienten Sieg für Kiel, das sich im Abstiegskampf vor dem Fest etwas befreite. Der Tabellenzweite Darmstadt 98 könnte dadurch mit einem Sieg bei Jahn Regensburg am Sonntag auf einen Punkt an St. Pauli heranrücken.

Die Gäste rannten nach dem frühen Rückstand an, vergaben aber ihre wenigen Chancen (Jackson Irvine, 41.) und wurden immer wieder brandgefährlich ausgekontert - so auch bei Pichlers 3:0 nach Steilpass von Jonas Sterner. Der wütende Trainer Timo Schultz reagierte mit einem Dreifachwechsel in der Halbzeitpause. Bessere Chancen als im immer noch viel zu behäbigen Aufbauspiel der Gäste ergaben sich jedoch weiterhin aus Kieler Kontern.

In Düsseldorf nahm Pascal Testroet (7.) den Gastgebern vor 10.543 Zuschauern den Schwung und zerstörte die Düsseldorfer Spielidee. Der zarte Aufschwung der Fortuna mit zuletzt vier Punkten gegen die Topteams Darmstadt und St. Pauli ist dahin. Für den nur drei Punkte entfernten Tabellen-16. SVS war es am 18. Spieltag der vierte Saisonsieg.

Das Düsseldorfer Bemühen um den Ausgleich begann ohne richtiges Konzept, Christoph Klarer köpfte bei der besten Chance vor der Pause knapp am Tor vorbei (31.). Danach wurde die Fortuna auch durch Wechsel und die Umstellung auf Viererkette offensiver, Khaled Narey (47./70.) und Emmanuel Iyoha (71.) verpassten das 1:1.

(SID)

