"Ich möchte mich für die Chance, mich weiterzuentwickeln, die ich beim HSV erhalten habe, bedanken und wünsche dem Club, allen Mitarbeitern und Fans nur das Beste für die Zukunft", fügte Onana an.

Hamburgs Vorstand Jonas Boldt erklärte: "Wir haben uns vor anderthalb Jahren entschieden, mit Amadou einen jungen, hochtalentierten Spieler ablösefrei zu uns zu holen und ihm dabei eine Perspektive aufgezeigt. Dass er nun die Chance bekommen hat, zu einem Champions-League-Teilnehmer zu wechseln, zeigt, dass sich junge Spieler hier in Hamburg entwickeln können. Selbstverständlich hätten wir ihn gerne weiter beim HSV behalten, aber in Anbetracht der aktuellen Situation ist es für alle Beteiligten eine Win-win-win-Situation."

Das Mittelfeld-Juwel war erst im vergangenen Sommer von der Jugend der TSG Hoffenheim an die Elbe gewechselt. In der zweiten Liga kam er für den HSV in 25 Begegnungen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.

